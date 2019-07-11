Торжества в честь 75-летия освобождения Идрицы прошли в Общественной палате РФ

18:42, 11 июля 2019, ПАИ

Торжества в честь 75-летия освобождения посёлка Идрица в Себежском районе (Псковская область) от немецко-фашистских захватчиков состоялись на площадке Общественной палаты РФ в Москве 11 июля. Прошли они в рамках всероссийского культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015–2020», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Первым в череде мероприятий стал круглый стол «75-летие освобождения в Великой Отечественной войне Идрицы, малой родины главной военной реликвии России — Знамени Победы». Его участниками стали представители профильных органов государственной власти федерального и регионального уровней, общественных организаций и союзов патриотической направленности, деятели науки, культуры, образования и спорта. От Псковской области в круглом столе участвовал заместитель главы администрации Себежского района Алексей Рябов.

На заседании обсуждалась реализация проектов патриотической направленности. Также были подведены промежуточные итоги проекта «Знамя Победы 2015–2020», в рамках идёт подготовка к 75-летию Великой Победы.

Сопредседатель проекта, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина обратила внимание на особую роль Идрицы в истории Великой Отечественной войны. Она назвала посёлок подлинным ветераном, который дал свое имя Знамени Победы и стал, по сути, малой родиной главнейшей военной реликвии России.

В ходе торжеств Идрице были переданы увеличенных копии Знамени Победы и флага России. Их площадь составляет 100 квадратных метров. Также Алексею Рябову вручили флаги всех субъектов России, которые за несколько лет проекта принимали участие в патриотических акциях и были развернуты в Москве на Поклонной горе, в Североморске, на острове Шпицберген и Северном полюсе. Эти флаги станут экспонатами музея «Боевой славы» в Идрице.

На торжества в посёлок, которые состоятся 12 июля, прибудет официальная делегация проекта «Знамя Победы 2015–2020» во главе с председателем проекта, первым заместителем секретаря Общественной палаты РФ, Героем России Вячеславом Бочаровым.

12 июля 1944 года воинские части и соединения, участвовавшие в операции по овладению крупным железнодорожным узлом «Идрица» и еще тысячью окружающих его населенных пунктов, были представлены к присвоению им Почетного наименования «Идрицкие». 25 июля 1944 года такое же наименование получили ещё восемь воинских частей, в том числе 150-я стрелковая дивизия.

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг этого воинского соединения был водружен над Рейхстагом и стал Знаменем Победы.

По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Идрица включена в план празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. В рамках подготовки разработан документ, рассчитанный на три года. Он включает серию мероприятий, направленных на развитие образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры и спорта. В этом же документе прописана организация череды праздничных торжеств и благоустройство посёлка, которое уже ведётся.

В феврале этого года были внесены изменения в закон области «О копии Знамени Победы» и 30 апреля установлен «Днем празднования. В новом статусе Идрица впервые отметила годовщину водружения Знамени Победы в этом году.

При поддержке проекта «Знамя Победы 2015-2020» на центральной площади Идрицы у Стелы освободителям поселка установлен 18-метровый флагшток. Туда во время празднования освобождения посёлка будет водружена копия Знамени Победы.