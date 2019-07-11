Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

19:30, 11 июля 2019, ПАИ

Счетная палата России предложила усовершенствовать налог на роскошь. Речь идёт о действующем механизме взимания налога на роскошь, который подразумевает начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом и действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, пишет газета «Известия».

В Счётной палате отметили, что сбор налога «вызывает вопросы». Дело в том, что автомобили, цена которых выше 3 млн рублей, почему-то не учли. На сайте Минпромторга нет некоторых машин: Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport. Также отмечается, что для некоторых автомобилей, входящих в список, повышающий коэффициент транспортного налога не применяется в первый год выпуска.

По мнению аудитора счетной палаты Сергея Штогрина, необходимо совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей. «Сделать его более простым, логичным, чтобы, кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов», - уточнил он.