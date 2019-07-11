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Более 20 медалей завоевали псковские спортсмены на фестивале Северо-Запада России

Сборная команда Псковской области завоевала более 20 медалей на открытом межрегиональном спортивном фестивале молодых людей с инвалидностью Северо-Запада России с ПОДА. Соревнования проходили в посёлке Лахденпохья (Карелия) с 23 по 28 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

По итогам соревнований сборная Псковской области заняла третье место в общем зачёте, в личном зачёте команда заработала более 20 медалей разного достоинства. Участник команды Александр Трофимов рассказал, что в копилке Псковской области есть кубок за второе общекомандное место в 2018 году и за третье место в 2019 году. «Наша задача — выиграть кубок за первое место в следующем году», — отметил он.

Всего в соревнованиях приняли участие 11 команд из регионов Северо-Западного округа. Они соревновались по 5 зачетным дисциплинам: дартс, пауэрлифтинг, стрельба, бочече (кёрлинг на песке), настольный теннис.

Псковской команде поддержку оказала Псковская областная организация всероссийского общества инвалидов. Тренирует спортсменов в ДЮСШ «Надежда» тренер Темержан Нургалиев.

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