Фигуристка Камила Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе

10:28, 19 октября 2026, ПАИ

Фигуристка Камила Валиева возобновила тренировки в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Спортсменка тренировалась в «Хрустальном» с 2018 года и вместе с Тутберидзе пережила допинговый скандал на Олимпийских играх 2022 года, после которого Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал ее на четыре года.

Срок дисквалификации истек 25 декабря 2025 года. За несколько месяцев до этого, в октябре 2025-го, Валиева объявила о возобновлении карьеры и начале тренировок под руководством Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки, официально покинув штаб Тутберидзе. В январе 2026 года фигуристка вернулась к соревнованиям.

В августе 2026 года Международный союз конькобежцев предоставил Валиевой нейтральный статус, однако в сентябре отозвал его. Спортсменка не стала подавать апелляцию в CAS, поэтому в нынешнем сезоне может выступать только на внутренних соревнованиях. На сезон 2026–2027 годов она включена в резервный состав сборной России.

Ранее в группу Тутберидзе после рождения сына вернулась и Александра Трусова (Игнатова).