Медведев поднялся на пятую строчку рейтинга ATP

10:38, 19 октября 2026, ПАИ

Российский теннисист Даниил Медведев улучшил своё положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), поднявшись с шестого на пятое место. Обновлённый список опубликован на официальном сайте организации.

Первое место по-прежнему занимает итальянец Янник Синнер. На второй позиции располагается немец Александр Зверев, на третьей – испанец Карлос Алькарас.

Медведев остаётся лучшим из россиян в мировом рейтинге. В первую сотню также входят Андрей Рублёв, идущий на 22-м месте, Карен Хачанов, занимающий 25-ю строчку, а также Роман Сафиуллин – 70-я ракетка мира.