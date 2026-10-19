Медведев поднялся на пятую строчку рейтинга ATP
Российский теннисист Даниил Медведев улучшил своё положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), поднявшись с шестого на пятое место. Обновлённый список опубликован на официальном сайте организации.
Первое место по-прежнему занимает итальянец Янник Синнер. На второй позиции располагается немец Александр Зверев, на третьей – испанец Карлос Алькарас.
Медведев остаётся лучшим из россиян в мировом рейтинге. В первую сотню также входят Андрей Рублёв, идущий на 22-м месте, Карен Хачанов, занимающий 25-ю строчку, а также Роман Сафиуллин – 70-я ракетка мира.
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