0
19:50
60 красноармейцев перезахоронили в Пушкиногорском районе
18:52
Врачи о выделении полумиллиарда рублей для псковского здравоохранения: Это историческое событие
16:47
Поговорить о лидерстве предложит руководство «Титан-Полимера» участникам псковского молодежного форума
15:36
Эскизы наград Псковской области утвердил геральдический совет
14:45
Полмиллиарда рублей выделил глава Правительства на медоборудование для Псковской области
13:46
Владимир Аристархов поблагодарил Михаила Ведерникова и его команду за работу по включению храмов Пскова в список ЮНЕСКО
13:15
Не проливайте мимо: В Псковской области взялись за незаконную продажу алкоголя
Еще новости
Общество

42 заявки поучаствуют в конкурсе «Лучшее поселение Псковской области»

42 заявки от 39 поселений из 19 районов примут участие в конкурсе «Лучшее поселение Псковской области». Такое решение было принято на заседании конкурсной комиссии, которое 11 июля провёл заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В ходе заседания также был утвержден график выездов рабочих групп в муниципальные образования, которые участвуют в конкурсе. Выезды нужны для того, чтобы дать оценку материалов на местности.

В конкурсе участвуют городские поселения, сельские поселения с численностью населения до 1,7 тысяч человек, а также сельские поселения с численностью населения более 1,7 тысяч человек. Поселения в этом году борются за звание лучших в трех номинациях: «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение», «Территория культуры». В каждой категории участников и в каждой номинации будет определено по два победителя.

Размер грантов для городских поселений составит 1 млн рублей за первое место и 500 тысяч рублей — за второе. Для сельских поселений — 700 тысяч за первое место и 300 тысяч рублей — за второе. На грантовую поддержку поселений в областном бюджете заложены 10,5 млн рублей.

Целью конкурса, предложенного депутатами Дубровенской волости Порховского района, стало повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по улучшению социально-экономического развития поселений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

60 красноармейцев перезахоронили в Пушкиногорском районе
11 июля 2019
60 красноармейцев перезахоронили в Пушкиногорском районе
Поговорить о лидерстве предложит руководство «Титан-Полимера» участникам псковского молодежного форума
11 июля 2019
Поговорить о лидерстве предложит руководство «Титан-Полимера» участникам псковского молодежного форума
Эскизы наград Псковской области утвердил геральдический совет
11 июля 2019
Эскизы наград Псковской области утвердил геральдический совет
Полмиллиарда рублей выделил глава Правительства на медоборудование для Псковской области
11 июля 2019
Полмиллиарда рублей выделил глава Правительства на медоборудование для Псковской области
Владимир Аристархов поблагодарил Михаила Ведерникова и его команду за работу по включению храмов Пскова в список ЮНЕСКО
11 июля 2019
Владимир Аристархов поблагодарил Михаила Ведерникова и его команду за работу по включению храмов Пскова в список ЮНЕСКО
Выставка женщин-фотографов открылась в Псковской городской поликлинике №3
11 июля 2019
Выставка женщин-фотографов открылась в Псковской городской поликлинике №3
До 200 тысяч рублей могут получить некоммерческие организации Псковской области на межнациональные проекты
11 июля 2019
До 200 тысяч рублей могут получить некоммерческие организации Псковской области на межнациональные проекты
Добросовестными назвала псковских застройщиков глава областного Росреестра
11 июля 2019
Добросовестными назвала псковских застройщиков глава областного Росреестра

Идет загрузка...