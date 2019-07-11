42 заявки поучаствуют в конкурсе «Лучшее поселение Псковской области»

20:45, 11 июля 2019, ПАИ

42 заявки от 39 поселений из 19 районов примут участие в конкурсе «Лучшее поселение Псковской области». Такое решение было принято на заседании конкурсной комиссии, которое 11 июля провёл заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В ходе заседания также был утвержден график выездов рабочих групп в муниципальные образования, которые участвуют в конкурсе. Выезды нужны для того, чтобы дать оценку материалов на местности.

В конкурсе участвуют городские поселения, сельские поселения с численностью населения до 1,7 тысяч человек, а также сельские поселения с численностью населения более 1,7 тысяч человек. Поселения в этом году борются за звание лучших в трех номинациях: «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение», «Территория культуры». В каждой категории участников и в каждой номинации будет определено по два победителя.

Размер грантов для городских поселений составит 1 млн рублей за первое место и 500 тысяч рублей — за второе. Для сельских поселений — 700 тысяч за первое место и 300 тысяч рублей — за второе. На грантовую поддержку поселений в областном бюджете заложены 10,5 млн рублей.

Целью конкурса, предложенного депутатами Дубровенской волости Порховского района, стало повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по улучшению социально-экономического развития поселений.