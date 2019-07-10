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40 человек погибли на пожарах в Псковской области за полгода

С января по июнь текущего года в Псковской области на объектах и в жилом секторе произошли 4 тысячи 796 пожаров. В них погибли 40 человек, в том числе один ребенок, а травмы получили – 37 человек. Пожары нанесли материальный ущерб в размере 46 млн 858 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Из числа погибших людей 22 человека пенсионного возраста, 13 человек - лица без определенного рода деятельности, рабочие – 4 человека, дети – 1.

Основными причинами пожаров по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем (4 тысячи 391 случай), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (158 случаев), нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (145 случаев), поджоги (59 случаев), на транспорте (22 случая), прочие причины (21 случай).

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