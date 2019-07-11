Новую байдарку приобрел центр спортивной подготовки Псковской области для отделения гребли

22:47, 11 июля 2019, ПАИ

Центр спортивной подготовки Псковской области приобрел спортивный инвентарь для отделения гребли на байдарках и каноэ. Как сообщили Псковскому агентству информации в спортивной организации, для псковских спортсменов была приобретена лодка байдарка одиночка.

Спортивный инвентарь приобретен за счет средств субсидий на иные цели бюджетных и автономных учреждений физической культуры и спорта подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Псковской области «Развитие физической культуры и спорта».

Команда Псковской области по гребле на байдарках и каноэ является постоянным участником соревнований различного уровня. В текущем сезоне спортсмены принимали участие в первенстве России, всероссийских соревнованиях, где показали достойные результаты. «Обновление материально-технической базы по данному виду спорта было необходимо для достижения более высоких результатов в следующем сезоне», - отметили в центре.