Неоплаченных штрафов ГИБДД стало больше в России

08:09, 12 июля 2019, ПАИ

В 2019 году в России постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД стало больше на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов России, на данный момент насчитывается 3,5 млн документов о взыскании задолженности.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что на увеличение числа штрафов оказали влияние, в том числе, установка камер фотовидеофиксации и расширение автопарка. По его словам, каждый год количество машин увеличивается примерно 2 млн.

Несмотря на возможность оплачивать такие штрафы с 50-процентной скидкой при совершении платежа не позднее 20 дней с даты вынесения постановления, автовладельцы предпочитают обжаловать их в судах. При этом оплачивать штрафы нарушители не спешат.

В настоящее время рассматривают еще одну возможность давления на должников — ограничение доступа к определенным госуслугам.