Самолеты из Пскова были задействованы в масштабных военных учениях в Крыму

09:40, 12 июля 2019, ПАИ

В Крыму в масштабных летно-тактических учениях Военно-транспортной авиации (ВТА) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) приняли участие летчики из Пскова, сообщает РИА Новости Крым.

В частности, на полигоне Чауда под Феодосией были задействованы самолеты оперативно-тактической, истребительной, штурмовой авиации, 40 самолетов ВТА из Пскова, Твери, Оренбурга, а также более 2,4 тысяч военнослужащих десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Краснодарском крае.

В ходе учений военнослужащие ВДВ десантировались на территорию полевого аэродрома условного противника для захвата и уничтожения объектов и незаконных вооруженных формирований, а затем обеспечили высадку главных сил. Авиационное прикрытие выполняли экипажи истребителей Су-27. После массового десантирования и захвата аэродрома условного противника самолеты Ил-76 продемонстрировали посадку с максимальным градиентом.

Командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов отметил, что на этих учениях впервые применили десантирование на минимальном боковом параметре, когда между самолетами двух параллельных боевых порядков было всего 3 километра.

По словам заместителя начальника штаба ВДВ генерал-майора Алексея Наумца, особенностью учений также является то, что личному составу не знакома данная площадка на полигоне Чауда.