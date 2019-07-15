Дом мечты: Как сделать уютной загородную усадьбу

10:31, 15 июля 2019, ПАИ

Полезные идеи для дачи и загородного дома: юридические вопросы, советы по обустройству территории, цветники и клумбы, скамейки и беседки, коммуникации и освещение, детские площадки, зоны отдыха и, конечно, сам дом и его внутреннее убранство — об этом всём в новом материале Псковского агентства информации. Мы подскажем, куда обращаться и кому звонить, чтобы без лишней головной боли отремонтировать усадьбу и благоустроить территорию возле неё.

«Земля и право»

Компания «Земля и право» предлагает профессиональную помощь в области земельного права, недвижимости и строительства. «Земля и право» предоставляет комплексные услуги в области градостроительных, земельных и имущественных отношений, и уже 12 лет является грамотным консультантом и помощником псковичей в решении вопросов земельного права и недвижимости. За время работы компании специалисты накопили большой опыт, знания и профессиональные навыки в решении сложнейших проблем по оформлению прав на земельные участки, дома и другое недвижимое имущество.

Основное направление деятельности компании - оказание юридических услуг физическим и юридическим лицам в области земельно-правовых и иных вопросов, связанных с недвижимостью и строительством. Вы всегда можете обратиться по следующим вопросам:

- правовое консультирование;

- подготовка договоров и соглашений;

- представительство и ведение дел в суде;

- решение земельных споров любой сложности;

- раздел недвижимого имущества между собственниками;

- восстановление утраченных документов;

- оформление и реализация наследственных прав;

- помощь в приватизации земельных участков и объектов недвижимости;

- постановка на кадастровый учет и регистрация прав на объекты недвижимости.

Если вы решили заняться строительством дома на участке, то «Земля и право» поможет получить для этого разрешение, подготовив необходимый пакет документов и осуществив весь спектр сопроводительных работ:

- проведение анализа возможности застройки земельного участка (градостроительный анализ);

- подготовка уведомлений о начале и завершении строительства;

- подготовка и согласование проектной документации;

- получение технических условий на подключение коммуникаций;

- сдача готового дома в эксплуатацию с присвоением адреса объекту.

Если строительство на вашем участке идёт полным ходом без получения на то разрешительных документов, специалисты компании поспособствуют легализации «самостроя» правильным путём. Также вам помогут решить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка и даже вопрос перевода земельного участка из одной категории в другую.

Если вам необходимо установить границы и определить фактическую площадь земельного участка, аттестованные кадастровые инженеры компании проведут кадастровые работы в отношении земельных участков, а также в отношении домов, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Пскова и Псковской области. Специалисты помогут в решении споров по установлению границ земельных участков, исправлению реестровых (кадастровых) ошибок, устранению так называемых «пересечений» и «наложений» границ во внесудебном порядке.

Компания решит такие вопросы как:

- подготовка межевых и технических планов, актов обследования объектов недвижимости;

- раздел и объединение земельных участков;

- вынос в натуру границ земельных участков;

- проведение землеустроительных экспертиз;

- топографическая съемка земельных участков.

Стоимость предоставляемых компанией услуг демократичная, что не отражается на их качестве. Действуют скидки для пенсионеров, ветеранов и постоянных клиентов.

Профессиональная деятельность специалистов компании «Земля и право» застрахована в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Адрес: Псков, улица Рабочая, 7.

Телефоны: 8 (8112) 72-77-33, +7 960 220-93-93.

Сайт: zemlyaipravo.ru

Группа VK: vk.com/zemlyaipravo

Instagram: zemlyaipravo

Псковская дверная фабрика

Псковская дверная фабрика успешно работает на рынке производства межкомнатных дверей вот уже более 18 лет. Все эти годы компания работает и продолжает работать над тем, чтобы продукция удовлетворяла покупателей по цене и качеству. В ассортименте фабрики есть двери и для бюджетных вариантов, и для изысканных интерьеров. Основу модельного ряда составляют классические образцы. А из огромного спектра цветовых решений понравившуюся дверь сможет выбрать даже самый требовательный заказчик.



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика













































Двери изготавливаются только из натуральных экологически чистых материалов (сосна, дуб, бук, натуральный шпон ценных пород дерева) и покрываются высококачественными полиуретановыми лаками. В линейке присутствуют двери всех стандартных размеров.

Двери успешно продаются не только в Пскове, но и в других городах России от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, а также на Украине, в Казахстане, Латвии, Литве и Эстонии.

Многие годы фабрика сотрудничает с постоянными клиентами, среди них индивидуальные предприниматели и крупные сетевые магазины. Постоянное наличие на складе ходовых моделей позволяет в кратчайшие сроки выполнять заказы клиентов. Также у нас есть собственный магазин, расположенный непосредственно на фабрике.

Чтобы идти в ногу со временем, компания постоянно работает над усовершенствованием продукции, разрабатывает новые модели и вносит коррективы в старые.

В чём заключаются главные особенности и преимущества Псковской дверной фабрики?

Первое: использование натуральной древесины и шпона.

Второе: безопасные и качественные лакокрасочные компоненты.

Третье: индивидуальный подход к каждому покупателю.

Но самой главной особенностью на фабрике считают участие человеческих рук в каждом этапе производства - от выбора древесины для основы до упаковки. «Каждое полотно проходит через десятки рук рабочих, каждое полотно согрето теплом наших рук, и это тепло мы хотим передать вашему дому!» - отмечают в компании.

Адрес: Псков, улица Леона Поземского, 125.

Время работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00.

Телефон: 8 (8112) 75-12-54.

E-mail: pskovdoors@mail.ru.

Сайт: pleskovdoor.com

Группа VK: vk.com/club88444104

«Завод Оконная мануфактура»

Современные коттеджи или индивидуальные загородные дома, выполненные по личному проекту заказчика, могут поражать воображение по форме, масштабу и красоте строения. В выборе надежных решений вам поможет «Завод Оконная мануфактура», который уже 14 лет успешно работает в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях.

Поговорим об оконных и дверных проёмах нестандартной формы. Что из себя представляет нестандарт и почему он становится всё более популярным?

Форма. Как правило, это трапеция, треугольник или небольшие овальные окна, которые часто устанавливаются в подвальных помещениях или на чердаках. Особым списком идут арочные окна с красивым закруглённым изгибом наверху.

Цвет. Процесс придания цвета пластиковым окнам называется ламинацией. Это наиболее примитивное определение процесса. Ламинированное окно смотрится совсем иначе, чем простое белое. Фасад здания сразу с такими конструкциями сразу преображается, становится более брутальным и основательным.

Стеклопакет. В изготовлении стеклопакета сложностей нет, но если вы желаете украсить его, то это нестандарт. Вариантов украшения может быть десяток. Самое популярное решение – декоративные металлические или пластиковые элементы, выстроенные в рисунок или композицию. Золотая раскладка, отлично будет сочетаться с золотыми ручками и темной ламинацией. Необычно и элегантно. В качестве элемента декора можно добавить витраж.

Ручки. Устанавливая качественные немецкие ручки, противовзломную фурнитуру, детский замок, декоративные накладки на петли, многоступенчатое проветривание, вы получаете качественный продукт и гарантию на многолетнее безукоризненное использование. Ручки определённых цветов – это тоже нестандарт, который «Завод Оконная мануфактура» выполнит под заказ.

Панорамное остекление. Ещё одна новая тенденция остекления загородных домов - панорамное остекление. Если из вашего загородного дома или дачи открывается восхитительный вид, то непонятно почему вы до сих пор живёте без раздвижных окон от пола до потолка.

Порталы, создающие иллюзию отсутствия стены, объединяют с природой, расширяют пространство, пропускают много света. Наиболее популярны раздвижные панорамные двери. Они могут отличаться способом открывания, например, отодвигаться в стороны, складываться гармошкой или подниматься.

Обращаясь в офис продаж завода, вы получите профессиональную консультацию по выбору окна и расчёту его параметров. Всё можно заказать в одном месте: и само изделие, и установку «под ключ», и сервисное обслуживание.

Изделия «Завода Оконная мануфактура» изготовлены квалифицированными сотрудниками на немецком оборудовании из комплектующих проверенных поставщиков. Вся продукция завода имеет сертификаты качества. Изделия проходят внутреннюю проверку продукции службой ОТК.

Завод сотрудничает практически со всеми представленными в регионе банками, поэтому в офисе продаж можно оформить кредит и рассрочку.

Готовые окна доставляются собственным специализированным транспортом компании. А сервисная служба «Завода Оконная мануфактура» осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание клиентов. Гарантия на окна до 5 лет.

Также «Завод Оконная мануфактура» поможет в установке жалюзи и рулонных штор, ворот и роллетов.

Центральный офис в Пскове: ТК «ПИК 60», СТК «Все в дом», улица Юбилейная, 68, первый этаж. Телефон: 700-003.

Адреса других офисов можно найти здесь .

Сайт: okonman.com

Группа VK: vk.com/okonman .

«Звукозащита»

Компания «Звукозащита» занимается звукоизоляцией квартир: стены, полы, потолки, звукоизоляция «комната в комнате»; производит звукоизоляцию для профессионалов, обеспечивает отделку и ремонт «под ключ» квартир, домов и отдельных помещений.



Фото: Компания "Звукозащита"



Фото: Компания "Звукозащита"



Фото: Компания "Звукозащита"



Фото: Компания "Звукозащита"



Фото: Компания "Звукозащита"



Фото: Компания "Звукозащита"



Фото: Компания "Звукозащита"



Фото: Компания "Звукозащита"



Фото: Компания "Звукозащита"



Фото: Компания "Звукозащита"



Фото: Компания "Звукозащита"



Фото: Компания "Звукозащита"



Фото: Компания "Звукозащита"



Фото: Компания "Звукозащита"



Фото: Компания "Звукозащита"





























Здесь также готовы предложить высочайшего качества кровельные материалы — натуральную черепицу, металлочерепицу, гибкую черепицу, профнастил; материалы для фасадов — подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, системы для штукатурных фасадов, металлосайдинг, фасадные направляющие из ПВХ Grand Line («Звукозащита» является официальным дилером компании), фасадные панели «Яфасад». Тут же можно приобрести штакетник и сетку для заборов и ограждений, а также террасную доску Master Deck, если вдруг решитесь устроить беседку или веранду на своём дачном участке.

Думаете, купили материалы, и на этом всё, дальше сами? А вот и нет. Здесь же можно заказать установку и монтаж всего того, что вы только что приобрели. «Звукозащита» работает с целой группой аффилированных строительных компаний. Кстати, ещё до покупки по телефону можно попросить рассчитать примерную стоимость требуемых строительных материалов. Удобно и никаких внезапных сюрпризов.

Компания строит необычные живые интерьеры, в которых тщательно продумана каждая деталь. Что бы вы ни задумали — старый кирпич, сатин на стенах, минимализм или даже лыжи на потолке — всё это будет воплощено. Чем необычнее идея — тем лучше. К тому же вас не будут отвлекать попусту: не придётся бегать по Алмазной в поисках очередных саморезов или искать свободную машину для доставки закончившейся штукатурки. Выбирайте мебель — о стройке позаботятся профессионалы.

В своей работе «Звукозащита» руководствуется простыми, но очень важными принципами. В частности, речь идёт о понятной заказчику смете: в ней указаны абсолютно все материалы и работы. Пунктов вроде «10% на расходные материалы» нет, учтена каждая кисточка и каждый саморез.

Ещё один принцип — профессионализм во всём: здесь верят только СНиПам и техкартам производителей. «Мой дед так делал» и «Мне друг подсказал» — это не про них.

На всё, что делает «Звукозащита», предоставляется бессрочная гарантия, ограниченная только сроком эксплуатации применяемых строительных материалов. В работе специалисты руководствуются также принципом разумной достаточности. Если что-то можно построить дешевле и без ущерба качеству — вам об этом обязательно сообщат. На все материалы, используемые в работе, вам предоставят гигиенические и экологические сертификаты, подтверждающую их безопасность.

Адрес: Псков, улица Линейная, 3.

Телефон: 8 (8112)70-04-67.

Сайт: www.tiho60.ru

Группа VK: vk.com/tiho60

«Домовой центр»

«Домовой центр» — команда специалистов разного профиля, которые проведут ремонтные и отделочные работы любой сложности в вашей квартире, даче, коттедже, а если всего этого пока нет, построят дом, о котором вы всегда мечтали. От вас достаточно желания, остальное можете спокойно доверить профессионалам, которые сделают всё: от подготовки территории, фундамента и коммуникаций до внутренней чистовой отделки.

Организация возводит не только дома, но и бани, и другие постройки, которые могут быть полезны на загородном участке. Также специалисты «Домового центра» ставят заборы, ворота, изготавливают на заказ кованые изделия, организуют бурение скважин, предоставляют услуги по аренде инструментов и техники.

Здесь занимаются и разработкой дизайн-проектов. То есть можно прийти и сказать: «хочу много света и пространства, люблю белый и синий цвет» или так «хочу уюта, люблю дерево и стиль «прованс». В «Домовом центре» подготовят не только чертежи для будущего ремонта, но и сделают визуализацию для окончательного понимания экстерьера и интерьера загородного дома или квартиры. Дизайнеры со специальным образованием подскажут также, какие материалы стоит выбрать для наилучшего воплощения всех ваших задумок.

Заказчик может рассчитывать на дизайн-проект не только для дома, но и для территории возле него. Проект есть? Осталось только воплотить задуманное благоустройство: дорожки, цветники, прудик, отмостка для дома — всё это лучше доверить специалистам.

Устали от неквалифицированных строителей и больше не верите в настоящих профессионалов? Напрасно. «Домовый центр» - настоящая тихая гавань, где, во-первых, всю вашу головную боль возьмут на себя, во-вторых, не подведут со сроками (их обязательно прописывают в договоре) и не будут кормить обещаниями. Здесь как в аптеке: всё выверено.

Идея компании заключается в том, чтобы развеять миф о непорядочных застройщиках и бригадах. «У нас не бывает перерасходов, внезапных увеличений сметы в два раза и ненадлежащего качества. Мы работаем с тем, чтобы минимизировать риски клиента и создаём условия абсолютной прозрачности. Наши клиенты всегда понимают сроки и знают, из чего складывается стоимость работ», - заявил руководитель направления строительства и отделки коттеджей Иван Лысюк.

Все прорабы, которые ведут проекты в «Домовом центре», — специалисты со строительным образованием, а рабочие имеют профильное образование: плиточников, штукатуров и т. д.

Ещё одна полезная возможность: на сайте «Домового центра» можно рассчитать примерную стоимость будущих работ, составив экспресс-смету, буквально сидя на диване с чашкой кофе. Это даёт возможность в спокойной обстановке сесть и подумать, чего же вы на самом деле хотите.

Закупкой материалов в «Домовом центре» занимаются самостоятельно, вам не придётся в панике кататься по всему Пскову в поисках нужного цемента или «той самой» плитки. К тому же продавцы стройматериалов предоставляют «Домовому центру» специальные условия: так и быстрее, и дешевле, поэтому выбор клиентов очевиден.

Адрес: Псков, улица Петровская, 31.

Телефоны: +7 953 236-86-74; +7 921 119-17-08.

Сайт: domovoy-center.ru

Группа VK: vk.com/club173838238

Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»

Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль» - один из производителей, который представляет жителям Пскова готовую мебель в наличии. В студии вы найдёте специально подготовленные зоны, с помощью которых можно увидеть, как выбранный товар будет выглядеть в доме или на участке.

Прочная и долговечная мебель надёжно защищена от любых погодных условий. Все модели выполнены по дизайнерским эскизам с учётом современных конструктивных решений. Благодаря этому мебель очень удобная и даже уютная, несмотря на то, что изготовлена из металла.



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»



Фото: Студия дизайнерской мебели из металла «Спираль»









































В студии «Спираль» можно заказать не только мебель, но и ворота, калитки, мангалы, любые другие металлические изделия. Посмотрев на образцы, вы точно будете знать, что вас ожидает при получении заказа.

Адрес: Псковская область, Псковский район, деревня Федоровщина, ТК «Неёловский», павильон 4 (в семи минутах от Пскова).

Телефон: 8 (8112) 616-123.

Сайт: spiral-shop.ru

Группа VK: vk.com/krepezh_pskov

Instagram: spiral_shop_

Компания «Девятка-Псков»

Нужно позаботиться и о безопасности дома. Компания «Девятка-Псков» является старейшей фирмой Пскова, которая занимается оснащением загородных домов, квартир, офисов и предприятий системами безопасности – видеонаблюдением, системами контроля доступа, оборудованием дверной автоматики и системами «Умный дом».



Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"

Фото: Компания "Девятка-Псков"























Это и отдельные системы видеонаблюдения с записью на современные профессиональные видеорегистраторы, и системы видеонаблюдения с облачными сервисами или без. Это и цифровая домофония с возможностью открывать дверь дома или калитку удалённо, находясь на другом конце света. Также это элементы или целые системы «Умного дома», благодаря которым можно удалённо перекрывать подачу воды, контролировать протечки воды, запускать или останавливать газовый котёл, а также задавать разные сценарии работы различного домашнего оборудования (освещения, музыкального оформления, управления бытовыми приборами). Например, вы выехали из Пскова в загородный дом, а по пути удалённо включили мультиварку, чтобы она начала готовить продукты, заложенные в неё утром, и по приезду вас уже ждёт ужин.

Наблюдать за камерами, установленными в доме, на участке и в подсобных помещениях можно, сидя на работе, или даже, находясь на другом конце света. Также вы можете открыть ворота, калитку и впустить в дом ваших родственников или гостей. Это удобно, если вы сдаёте ваше загородное жильё.

За 22 года работы на рынке систем безопасности специалисты компании «Девятка-Псков» приобрели колоссальный опыт в подборе и установке подобных систем. К тому же они первыми внедряют перспективные новинки. Морально устаревшее оборудование модернизируется, принимается на обслуживание или дооснащение. Также специалисты компании «Девятка-Псков» берут в работу оборудование, неправильно установленное самими заказчиками или сторонними организациями, бросившими заказчика на произвол.

Работа конкретно с вашей задачей начинается ещё в офисе компании «Девятка-Псков» с чертежа планов и схем расстановки того или иного оборудования. Затем специалисты компании «Девятка-Псков» выезжают на место (бесплатно в пределах всей Псковской области), выверяют высоту, места расположения камер, угол их обзора, рассчитывают длину кабельных магистралей, ищут возможности установки беспроводного оборудования. Также специалисты осматривают заборы, калитки, ворота на предмет их геометрии, веса для последующего оснащения их оборудованием дверной автоматики.

Далее заказчику бесплатно выдают спецификацию с перечнем необходимого оборудования и после совместного обсуждения заключается договор на поставку и монтаж оборудования. Клиенту предоставляют бесплатное гарантийное обслуживание на год и неограниченное число технических консультаций со специалистами компании «Девятка-Псков».

Если у вас есть загородная недвижимость - дача, загородный дом, дом на хуторе - звоните специалистам компании «Девятка-Псков». Они обязательно найдут техническую возможность установить необходимое оборудование под ваш задачи.

Компания «Девятка-Псков» расположена по адресу: Октябрьский проспект, 19 А (напротив гостиницы «Октябрьская» во дворе).

Телефоны: 8 (8112) 29-63-96, 72-10-10.

Сайт: 9pskov.ru

Страница VK: vk.com/safetypskov

Instagram: 9pskov