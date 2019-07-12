Великолукские полицейские нашли подозреваемого в краже телефона стоимостью 70 тысяч

10:45, 12 июля 2019, ПАИ

Великолукские полицейские нашли подозреваемого в краже мобильного телефона стоимостью 70 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 12 апреля возле магазина по улице Дьяконова в Великих Луках 45-летний мужчина случайно выронил из кармана куртки свой телефон, чем воспользовался 38-летний злоумышленник. Похищенное изъято, подозреваемый дал признательные показания. Проводится проверка.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении безработного, ранее неоднократно судимого 33-летнего великолучанина, который ночью 8 июля украл у 48-летнего водителя такси мобильный телефон стоимостью 6 тысяч рублей. На данный момент полиция проводит расследование.