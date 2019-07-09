Выделены деньги на обследование Ольгинского моста в Пскове

11:26, 12 июля 2019, ПАИ

Бюджет Пскова на текущий год увеличен на 66,6 млн рублей, на 2020-й - на 101 млн рублей, на 2021-й – на сумму около 95 млн рублей. Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы шестого созыва на 27-й сессии 12 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как сообщила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, в этом году выделяются средства на ремонт улицы Пароменской, обследование Ольгинского моста, обустройство пешеходного перехода на проспекте Энтузиастов, проектирование реконструкции улицы Алёхина, а также на проект строительства улицы Кузбасской дивизии, перенос освещения и обустройство автобусных остановок на улице Юбилейной.

Город предусмотрел софинансирование трёх международных проектов в рамках приграничного сотрудничества. Один из них касается системы водоснабжения Пскова, второй - экологии, а третий предполагает продолжение реконструкции парка у Мирожского монастыря.

Один миллион рублей выделен муниципалитету из резервного фонда администрации Псковской области на противоаварийный ремонт зданий, 47 млн рублей получит Центр «Патриот».

По словам Тамары Винт, в результате передвижек внутри статей и поступления средств на 4 млн 175, 4 тыс. рублей увеличены расходы на образование, на 1 млн 176 тыс. рублей – на управление городского хозяйства. В рамках выделенных УГХ средств, отметила докладчица, впервые будут направлены деньги на реализацию проектов территориальных общественных управлений. На эти цели предусмотрены 60 тыс. рублей.

По статье «культура» дополнительные средства выделены на украшение Пскова к Дням города и проведение торжеств.

Тамара Винт добавила, что с учётом вносимых изменений доходная часть бюджета Пскова на текущий год составит 5 млрд 984 млн рублей, расходы - 6 млрд 118 млн 317 тыс. рублей. На 2020 год доходная часть предполагается в объёме 4 млрд 309 млн 708 тыс. рублей, расходная - 4 млрд 443 млн 902 тыс. рублей. Показатели бюджета на 2021 год пока следующие: доходы – 4 млрд 398 млн 671 тыс. рублей, расходы - 4 млрд 398 млн 771 тыс. рублей.