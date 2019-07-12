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Общество

Реконструкция улиц Яна Фабрициуса и Индустриальной в Пскове начнется в ближайшее время

В ближайшее время в Пскове начнется реконструкция участков улиц Я. Фабрициуса и Индустриальной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству отметили, что уже состоялись необходимые конкурсные процедуры, с подрядчиками заключены контракты на выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Будет отремонтирован перекресток улиц Инженерной и Индустриальной, реконструирован наиболее аварийный участок Индустриальной, его протяженность составляет порядка 600 метров. Также дорожники приведут в нормативное состояние участок улицы Я. Фабрициуса протяженностью более 400 метров и в районе пересечения с улицей Гражданской. 

В результате ремонта обновят коммунальные сети, появится новый асфальт, ограждение, будет нанесена термопластиковая разметка. Модернизации подвергнут остановочные комплексы, будут обустроены выездные карманы и тротуары, пандусы с тактильными индикаторами.

В 2019 году на реконструкцию данных участков дорог будут выделены около 120 млн рублей. «Оба объекта — переходящие. Ремонтные работы, начатые в этом году, будут завершены в 2020 году», — заметил председатель комитета по транспорту Борис Елкин.

В текущем году в рамках реализации нацпроекта планируется привести в порядок более 50 участков региональных и местных автодорог на общую сумму около 2 млрд рублей. 450 млн рублей из этой суммы будут направлены на ремонт дорог, входящих в Псковскую агломерацию.

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