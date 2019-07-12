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Общество

С инициативой о региональном маткапитале за второго ребёнка выйдет гордума в Псковское облсобрание

Депутаты Псковской городской Думы выступят с законодательной инициативой по введению регионального материнского капитала за рождение второго ребёнка. За направление в Псковское областное Собрание соответствующих поправок к закону «О региональном материнском капитале» народные избранники проголосовали на 27-й сессии 12 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Автор законодательной инициативы - парламентарий Олег Брячак. Он отметил, что несмотря на меры по стимулированию рождаемости, принимаемые на областном и федеральном уровнях, ситуация в регионе остаётся сложной. Депутат уверен, что введение выплаты в 100 тысяч рублей за рождение второго ребёнка простимулирует жителей региона. «Мы понимаем, что это затратно, но считаем, что это значительно повлияет на демографическую ситуацию», - заявил Олег Брячак. Он добавил, что, когда экономическая ситуация в стране улучшится, подготовит законопроект и о 100 тысячах за рождение первого ребёнка.

Народный избранник Артур Гайдук заметил, что нужно не однократное пособие выплачивать, а оказывать постоянную поддержку.

«И такой закон мы можем разработать», - отозвался Олег Брячак. «Я не спорю, что власти делают много, но лучшего стимулирования, чем финансовое, нет», - добавил депутат.

Разногласий предлагаемый к внесению в Собрание законопроект у парламентариев не вызвал, но их заинтересовала судьба других инициатив гордумы, которые ранее были направлены в ПОС.

Григорий Турчин предложил коллегам заслушивать Олега Брячака после внесения каждой инициативы в Собрание, чтобы понимать, какова судьба этих документов.

Олег Брячак завил о готовности выступать с такими отчётами, а также сообщил, что он за всё время внёс в Собрание порядка 60 законопроектов и примерно 10% из них стали законами. «Вода камень точет, - заметил он. – Пусть 10 не приняли, а один приняли, и это уже хорошо».

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