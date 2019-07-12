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Общество

Прокуроров Пскова и Псковского района поменяли местами

Прокуроров Пскова и Псковского района поменяли должностями. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Российской Федерации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Так, старший советник юстиции Александр Григорьев освобожден от должности прокурора Пскова и в порядке ротации назначен на должность прокурора Псковского района сроком на 5 лет. Старший советник юстиции Константин Тельнов освобожден от должности прокурора Псковского района и назначен на должность прокурора Пскова сроком на 5 лет.

Александр Григорьев окончил Санкт-Петербургский государственный университет, после чего начал проходить службу в органах прокуратуры Псковской области. Ранее он был прокурором Великих Лук.

Константин Тельнов замещал должности старшего следователя, следователя по особо важным делам прокуратуры Пскова, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры области, следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры области. Также он работал заместителем прокурора Великих Лук, прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области. С февраля 2017 года исполнял обязанности прокурора Псковского района, а затем в августе был официально утвержден в должности.

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