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Псковские пограничники и их коллеги из Латвии задержали восьмерых нелегалов

В рамках совместной российско-латвийской пограничной операции «Кордон – 2019» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области во взаимодействии с государственной пограничной охраной МВД Латвийской Республики пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой лиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе населенного пункта Лямоны Красногородского района в нескольких сотнях метров от государственной границы пограничники задержали восемь выходцев одной из стран Юго-Восточной Азии, двигавшихся по лесу в сторону сопредельного государства в сопровождении двух местных жителей- проводников.

Правонарушители задержаны, проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

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