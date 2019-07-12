Псковские пограничники и их коллеги из Латвии задержали восьмерых нелегалов

12:34, 12 июля 2019, ПАИ

В рамках совместной российско-латвийской пограничной операции «Кордон – 2019» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области во взаимодействии с государственной пограничной охраной МВД Латвийской Республики пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой лиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе населенного пункта Лямоны Красногородского района в нескольких сотнях метров от государственной границы пограничники задержали восемь выходцев одной из стран Юго-Восточной Азии, двигавшихся по лесу в сторону сопредельного государства в сопровождении двух местных жителей- проводников.

Правонарушители задержаны, проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.