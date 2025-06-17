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Общество

В МВД предупредили о мошеннических звонках якобы от киберполиции

Случаи мошеннических звонков якобы от сотрудников киберполиции зафиксировали в России. Мошенники требуют провести проверку по факту «утечки информации», сообщили ПАИ в пресс-службе УБК МВД России.

Фото: ПАИ

Как отметили в ведомстве, все официальные действия правоохранители проводят в соответствии с установленной процедурой – лично, с обязательным оформлением протокола. Госслужащим запрещено связываться с гражданами через мессенджеры, а сотрудники полиции не имеют права запрашивать данные банковских карт, пароли или коды авторизации.

«Передать или перевести деньги для их защиты требуют только мошенники», – подчеркнули представители МВД.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники пытаются продавать пожилым людям лекарства по «льготам». Также в ведомстве рассказали о новой схеме мошенничества с «бесплатными омолаживающими процедурами», подробнее об этом читайте по ссылке.

Также ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ назвали пять наиболее распространённых предлогов, которые используют мошенники для получения кода авторизации на портале «Госуслуги».

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