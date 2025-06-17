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Общество

Суд не удовлетворил жалобу на возбуждение уголовного дела в отношении экс-ректора ПсковГУ

Жалобу адвоката, представляющего интересы находящегося под стражей экс-ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, рассмотрел Псковский городской суд 17 июня. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Псковской области.

Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области

Жалоба поступила на постановление старшего следователя о возбуждении уголовного дела от 7 апреля 2025 года по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Указанное постановление оспаривалось на предмет незаконности и необоснованности. В итоге суд не удовлетворил жалобу адвоката.

Напомним, дело в отношении Натальи Ильиной возбуждено в связи с подозрением в хищении бюджетных средств.

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Суд не удовлетворил жалобу на возбуждение уголовного дела в отношении экс-ректора ПсковГУ

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