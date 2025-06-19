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Происшествия

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника Госавтоинспекции Псковской области

В Пскове завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 30 ноября 2024 года замначальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области отдал подчинённым инспекторам отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Опочецкий» заведомо незаконное поручение прекратить проверку ранее остановленного ими автомобиля, перевозившего негабаритный груз, превышающий допустимые размеры, без соответствующего разрешения.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело в суд для рассмотрения.

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