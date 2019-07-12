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Общество

Глава администрации Порхова оценил ход реализации «мусорной реформы» на «четыре с плюсом»

Глава администрации Порхова Василий Федулов оценил ход реализации «мусорной реформы» на «четыре с плюсом». Об этом он заявил на встрече органов местного самоуправления Порховского района с регоператором по обращению с ТКО и председателем Псковского областного Собрания Александром Котовым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Главы волостей доложили о том, как у них реализуется «мусорная реформа». Руководитель администрации Порхова Василий Федулов заметил, что сейчас в районе продолжается уборка несанкционированных свалок, и первый результат уже заметен. Он сообщил, что районные власти направили в областной комитет по строительству и ЖКХ письмо с просьбой о финансирование работ для обустройства площадки для мусорных контейнеров. Василий Федулов подчеркнул, что жалоб стало намного меньше, но у жителей остаются вопросы, связанные с оплатой: квитанции в частный сектор не поступают. «Но главное, мы не ожидали, что будет такой объём мусора, – поделился впечатлениями глава волости. – В Порхове доля мешкового сбора пока составляет 60%. Проедешь по городу – столько мешков стоит! Куда же его раньше люди девали?».

Представитель компании «Экопром» Антон Васильев подтвердил, что и в других муниципальных образованиях многие удивились этому. По его словам, в отдельных населённых пунктах Красногородского района жители всего за три раза успели сдать регоператору практически годовую норму. «Сто человек – сто кубометров мусора», - уточнил он.

Жители Полонской волости Порховского района пожаловались не только на отсутствие квитанций, но и на нехватку мешков. Антон Васильев сообщил, что в Порховском районе запаса мешков «Мехуборки» хватает, и не смотря на то, что регоператор планировал в перспективе вести учёт маркированных пакетов, сейчас машины забирают в деревнях отходы в любой упаковке.

Порховичи выразили также обеспокоенность отсутствием возможности вовлечь в реформу дачников. Глава Славковской волости Александр Михайлов заметил, что дачники производят больше мусора, главное, в большинстве случаев они готовы оплачивать вывоз мусора, а следовательно, сейчас интересуются, как это можно сделать. Глава района Виктор Степанов согласился с руководителями поселений и отметил, что этот вопрос нужно как можно скорее решать.

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  • Ситуация с ТКО в Псковской области
Александр Котов поблагодарил представителей регоператора по ТКО за организацию встреч в районах Глава администрации Порхова оценил ход реализации «мусорной реформы» на «четыре с плюсом» Более 50 километров берегов рек и озер очистили от мусора в Псковской области Более 6 млрд рублей направят на рекультивацию свалок в России в 2020 году 22 млн рублей налогов перечислила в бюджеты компания «Экопром» в Псковской области Более 30 кубометров мусора вывезли сотрудники «Экопрома» из леса в Пустошкинском районе Василий Осипов: Есть понимание как двигаться, чтобы улучшить работу в сфере обращения ТКО в Псковской области Более 206 млн рублей направят на ликвидацию свалки в Пскове и нефтехранилища в Невеле Более двух тысяч волонтеров очищали берега озер от мусора в Псковской области Работу регоператора по вывозу ТКО обсудил комитет по законодательству Псковского облсобрания
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