Михаил Ведерников: От эффективности работы налоговой службы зависит социально-экономическое развитие региона

14:06, 21 ноября 2026, ПАИ

С Днём работника налоговых органов России поздравил всех, кто связал свою жизнь с этой службой, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

«Вы ведёте системную работу, направленную на формирование современной, прозрачной и удобной процедуры уплаты налогов, активно внедряете электронные сервисы и цифровые инструменты», – подчеркнул он.

По словам губернатора, от эффективности труда работников налоговой службы во многом зависит не только пополнение бюджетов всех уровней, но и социально-экономическое развитие Псковской области, реализация значимых для региона проектов и программ, улучшение инвестиционного климата, создание условий для повышения качества жизни людей.

Глава региона также поблагодарил псковских налоговиков за ответственность, компетентность, добросовестность и преданность делу. Особые слова признательности он выразил ветеранам службы, которые многие годы трудились в ведомстве и сегодня передают свой опыт новому поколению специалистов.

«Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных свершений и всего самого доброго», – заключил Михаил Ведерников.