Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области
Режим беспилотной опасности, объявленный сегодня ночью, отменили в Псковской области. Сообщение об этом поступило из единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«Отбой беспилотной опасности в Псковской области. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним», – говорится в сообщении.
При этом возможны ограничения интернета и мобильной связи.
Отметим, что любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА нужно сразу сообщать по телефону 112 или (8 8112) 72-52-00.
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