Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области

13:44, 21 ноября 2026, ПАИ

Режим беспилотной опасности, объявленный сегодня ночью, отменили в Псковской области. Сообщение об этом поступило из единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Отбой беспилотной опасности в Псковской области. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним», – говорится в сообщении.

При этом возможны ограничения интернета и мобильной связи.

Отметим, что любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА нужно сразу сообщать по телефону 112 или (8 8112) 72-52-00.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в небе над регионом уничтожили беспилотник противника.