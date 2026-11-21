Пушкинский заповедник договорился о сотрудничестве с музеем артиллерии в Санкт-Петербурге

13:27, 21 ноября 2026, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в День ракетных войск и артиллерии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Документ подписали директора двух учреждений – Георгий Василевич и генерал-лейтенант Сергей Баканеев. Соглашение предусматривает взаимодействие в просветительской, образовательной, научно-исследовательской и информационной сферах.

Директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич также принял участие в открытии выставки «Артиллерия – не токмо грохот пушек, но и наука», на которой представлены уникальные исторические рукописи и издания, чертежи, артиллерийские приборы и модели орудий разных стран и эпох.

В канун праздничных мероприятий музей артиллерии учредил новую награду – медаль «Храним историю с 1703 года». Одним из первых её обладателей 19 ноября стал Георгий Василевич, рассказали в «Михайловском».