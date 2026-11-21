Льготный отдых обсудили псковские профсоюзы с главой курортного управления Ставрополья

13:00, 21 ноября 2026, ПАИ

Делегация руководителей отраслевых профсоюзов Псковской области во главе с председателем облсовпрофа Игорем Ивановым провела рабочую встречу с руководителем курортного управления Ставропольского края Николаем Мурашко. Об этом ПАИ сообщили в Псковском облсовпрофе.

Под руководством управления находится холдинг, включающий 22 санатория ФНПР. Участники встречи обсудили обеспечение большей доступности льготного оздоровления для членов профсоюзов и активное вовлечение работодателей через коллективные договоры, чтобы большее количество трудящихся могло поправить здоровье.

Николай Мурашко поделился планами масштабной модернизации здравниц и рассказал об уникальной лечебной базе курорта. В свою очередь, Игорь Иванов подчеркнул важность доступности оздоровления для трудящихся: «Сегодня ФНПР выполняет государственную задачу сохранения здоровья трудящихся, поставленную нашим национальным лидером Владимиром Путиным. И я убеждён: развитие профсоюзных курортов, доступность отдыха для людей труда – это не просто слова, это реальное качество жизни и фундамент для уверенного роста производительности труда».