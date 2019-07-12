В Идрице отметили 75-летие освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков

13:00, 12 июля 2019, ПАИ

12 июля в Идрице Себежского района проходит празднование 75-летия освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, торжественные мероприятия начались на площади Знамени Победы.

Ветеран боевых действий, старший разведчик ВДВ Игорь Безродный зажёг Вечный огонь на площади от лампадки с огнем из парка Победы на Поклонной горе.

К собравшимся от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обратилась его первый заместитель Вера Емельянова: «Уважаемые жители Идрицы, ветераны, труженики тыла, почетные гости, позвольте выполнить поручение губернатора Псковской области - поздравить с 75-летием освобождения поселка Идрица от немецко-фашистских захватчиков». Она отметила, что поселок был освобожден 12 июля 1944 силами 79 стрелковой дивизии, что отметили залпом в Москве, а три дивизии получили почётное звание идрицких. Одна из них водрузила знамя над Рейхстагом. Вера Емельянова подчеркнула, что особое внимание Идрице будет уделяться в 2020 году. Она поблагодарила каждого бойца, который освободил посёлок, и каждого из местных жителей, кто его восстанавливал. «Мы сделаем все, чтобы их военный и трудовой подвиг навсегда остался в памяти», - заверила первый вице-губернатор.

Первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, Герой Российской Федерации Вячеслав Бочаров заявил, что поднимал знамя на флагштоке, и «сердце до сих пор колотится в бешеном ритме». «Знамя Победы - это символ победы и гордости нашего народа», - сказал он и отметил, что самое большое знамя развернул на Северном полюсе. От имени Общественной палаты РФ он выразил признательность жителям Идрицы, жителям и руководству Псковской области за то, что эта дата не прошла бесследно. «Удачи, здоровья, счастья и мирного неба», - обратился он к присутствующим.

Первый вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов согласился, что дата, действительно, очень важная. «К великому сожалению, на Западе наши партнёры и друзья стараются привнести своё в победу нашей страны. Мы помним историю, изучали ее от своих дедов и отцов и знаем всю правду о войне. С праздником вас!» - заявил он.

Глава Себежского района Леонид Курсенков заметил, что Идрица заслуживает внимания федеральных и региональных структур. Он напомнил, что сегодня был заложен камень на месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы», и поздравил всех с праздником, пожелав здоровья и удачи.

Затем Вячеслав Бочаров вручил почетные грамоты Общественной палаты Российской Федерации Леониду Курсенкову, председателю Идрицкого Совета ветеранов, депутату Собрания депутатов Идрицы Владимиру Спиридонову, генеральному директору АО «Идрицкое Дорожно-эксплуатационное предприятие» Алексею Яновичу и командиру 76-й Гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии Игорю Каплию.

Леонид Курсенков вручил награду идричанке Валентине Никоненок, которой присвоено звание «Почётный гражданин Себежского края», а также нагрудный знак «За вклад в развитие Себежского района» первому заместителю секретаря Общественной палаты Российской Федерации, Герой Российской Федерации Вячеславу Бочарову. Почетной грамотой администрации Себежского района награжден вице-президент Международной ассоциации общественных поисковых объединений СНГ «Народная память о защитниках Отечества», герой Российской Федерации Валерий Кураков.

Затем лучшие представители молодого поколения Себежского края и юнармейцы сводного отряда Псковской области пронесли по улице Ленина Государственный Флаг Российской Федерации, копию Знамени Победы, а также Знамя Российской Ассоциации героев. Масштабные копии знамен будут переданы в образовательные учреждения Себежского района: Идрицкую среднюю школу, Себежскую среднюю школу и Себежскую основную общеобразовательную школу.

Торжественным маршем в честь 75-летия освобождения поселка Идрица прошли знаменные группы и парадные расчеты 76-й Гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии, парадный расчет от подразделений Себежского района УФСИН России по Псковской области.

Программа праздничных мероприятий продолжилась возложением цветов к памятнику Солдату-освободителю на воинском братском захоронении, где покоятся 309 павших (из них 216 известны), и шествием к памятнику Героя Советского Союза Евгению Михайлову на привокзальную площадь.

Председатель псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов отметил, что Великая Отечественная война - величайшая трагедия русского народа. «В то же время наш народ выстоял, победил и освободил народы Европы от фашисткой чумы. Суворов говорил, война не закончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат», - заявил он и отметил, что поисковики на «Вахте памяти» делают большую работу. Он поблагодарил собравшихся за то, что они отдают «гражданскую панихиду» победителям.