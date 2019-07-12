Администрация области вошла в состав учредителей газеты «Псковские новости»

13:11, 12 июля 2019, ПАИ

Администрация Псковской области вошла в число учредителей муниципальной газеты «Псковские новости». Соответствующие изменения депутаты Псковской городской Думы внесли в принятые в феврале 2010 года документы, касающиеся учреждения газеты и создания муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Псковские новости». Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 27-й сессии гордумы шестого созыва, которая проходит 12 июля.

Председатель комитета гордумы по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Эдуард Белов отметил, что сегодня депутаты только дают принципиальное согласие на вхождение областной администрации в состав учредителей, после чего будут подготовлены документы по финансовой части и обязанностям, которые берёт на себя новый соучредитель.

Эдуард Белов также отметил, что бюджету города содержание муниципальной газеты обходится примерно в 7 млн рублей в год. «Мы предполагаем, что входящий в состав новый учредитель будет финансировать не менее 50% от бюджета газеты, рассчитываем на 3,5 млн рублей и больше», - сказал он и подчеркнул, что муниципальная газета должна быть.

Депутат Артур Гайдук заметил, что можно оптимизировать газету, по его мнению, сейчас в издании «слишком большой штат, который слишком мало делает».

Включение третьего учредителя поддержал парламентарий Олег Брячак. «Мы получаем помощь для нашего убыточного муниципального издания. Нам будут половину из 7 миллионов компенсировать. Это замечательно. Эту идею надо поддерживать», - подчеркнул он.

Эдуард Белов заметил, что администрация области входит в состав учредителей порядка 15 муниципальных газет в регионе.

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова добавила, что при этом администрация региона не оказывает влияния на редакционную политику этих изданий.

Она также привела в пример газету «Псковская провинция» Псковского района, которая получает из областного бюджета 3 млн 700 тыс. рублей.

И. п. главы Пскова Елена Полонская подчеркнула, что вложения администрации области как третьего учредителя газеты позволят сэкономить бюджету значительную сумму. Она проинформировала коллег, что собственные доходы газеты составляют порядка 70 тысяч рублей в месяц, тираж издания колеблется и составляет то 3 тысячи экземпляров, то 4 тысячи, значительная часть из которых распространяется бесплатно.

Большинством голосов парламентарии поддержали появление третьего соучредителя газеты, а также приняли решение увеличить число своих представителей в наблюдательном совете «Псковских новостей» с двух до четырёх.