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Общество

136 лицензий и разрешений на оружие аннулировали в Псковской области за полгода

 За 6 месяцев в Псковской области аннулированы 136 лицензий и разрешений на право владения оружием. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Управления Росгвардии, такие данные были озвучены на совещании по итогам работы центра лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) за первое полугодие, которое прошло под руководством начальника ведомства полковника полиции Игоря Иванова.

Он заявил о положительных результатах работы центра, а также обозначил проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед подразделениями ЛРР Псковской области, и пути их наиболее эффективного решения.

На совещании отмечалось, что в этом году проведены более 12 тысяч проверок условий хранения гражданского оружия по месту жительства владельцев. Выявлен ряд нарушений, за которые к административной ответственности привлекли 639 человек.  

400 проверок касались соблюдения законодательства о частной охранной деятельности.    За административные правонарушения в этой сфере на 20 должностных лиц были составлены протоколы.

Центры ЛРР за указанный период приняли свыше 6 тысяч заявлений от граждан и юридических лиц, 95% из них были направлены в электронном виде через единый портал государственных услуг.

Наиболее отличившихся сотрудников поощрили благодарностями и ценными подарками.

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