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Общество

На дороге Порхов - Успенье начался ремонт пяти мостов

На дороге Порхов - Успенье, проходящей по Порховскому, Дедовичскому и Бежаницкому районам, начинается капитальный ремонт пяти мостов. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту Псковской области, в местах ремонта организовано реверсивное движение. На некоторых участках движение осуществляется по временным объездным дорогам и по существующим низшей технической категории.

Возможны перебои в транспортном сообщении, а также затруднение проезда грузового транспорта. Поэтому водителям рекомендуют планировать маршрут по дорогам регионального и федерального значения Пушкинские Горы – Локня, Новгородка - Пушкинские Горы, Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Белоруссией (от деревни Новгородка до Пскова) и Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков (по маршруту от Пскова до Порхова).

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