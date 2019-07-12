РЖД: ДТП на железнодорожных переездах участились в Псковской области

15:55, 12 июля 2019, ПАИ

В Псковской области участились случаи дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». По их данным, наибольшее количество ДТП на железнодорожных переездах в Псковской области пришлось на начало июля.

Так, 1 июля на перегоне Заваруйка — Себеж в районе деревни Кузнецовка на железнодорожном переезде столкнулись грузовой автомобиль DAF и маневровый локомотив. В результате ДТП погибли два человека: машинист тепловоза и его помощник, который скончался в больнице. Травмы получили четверо человек: трое работников, находившихся в поезде, и водитель грузовика. Кроме того, в результате столкновения рельсовый автобус, сошедший с путей, был поврежден до состояния исключения из инвентарного парка. Также получила повреждения железнодорожная инфраструктура. Водителя грузового автомобиля задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ещё одно ДТП на железнодорожном переезде произошло 4 июля на переезде перегона Дно – Вязье. «Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и совершил выезд на железнодорожный переезд при запрещающей сигнализации», - отметили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

До этого дорожно-транспортные происшествия на переездах были зафиксированы в феврале и апреле. Первое произошло 16 февраля в Невеле на регулируемом железнодорожном переезде 465-го километра. Здесь водитель автомобиля ГАЗ-5205 проигнорировал запрещающую сигнализацию, выехал на переезд и столкнулся с локомотивом. В ДТП никто не пострадал. Второе — 5 апреля на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Остров – Брянчаниново. Здесь также водитель легкового автомобиля не отреагировал на запрещающую сигнализацию, выехал на переезд и столкнулся с локомотивом. В результате ДТП никто не пострадал, но разбился автомобиль, а тепловоз получил незначительные повреждения.

В пресс-службе отметили, что все дорожно-транспортные происшествия на железнодорожных переездах произошли из-за того, что водители автомобилей пренебрегают правилами безопасности. Чтобы избежать ДТП железнодорожники принимают технические и организационные меры. В частности, было прекращено движение автомобилей через 4 нерегулируемых переезда на станциях Невель и Пустошка, отремонтированы проезжие части на более 30 железнодорожных переездах в границах региона, осуществлена вырубка кустарников для обеспечения лучшей видимости для участников дорожного движения. Помимо этого, сотрудники дистанций пути проводят рейды и профилактические акции в Псковской области.