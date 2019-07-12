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Общество

Псковичи стали победителями Межрегиональных соревнований «Школа безопасности»

Команды Псковской области заняли первые места в старшей и младшей возрастной группах на ХХII Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС.

В этом году состязания принимала Псковская область, они собрали юных спасателей со всего Северо-Запада, которые боролись за победу в течение пяти дней. Второе место в старшей возрастной группе заняла команда Республики Коми, третье - команда Санкт-Петербурга. В младшей возрастной группе вторыми оказались юные спасатели из Вологодской области, третьими – из северной столицы.

Соревнования включали в себя ориентирование на местности, полосу препятствий, поисково-спасательные работы, двухдневный «Маршрут выживания».  

В финале участникам предстояла «Пожарная эстафета»: пробежать 400 метров по пересеченной местности, передавая эстафетную палочку – пожарный ствол и, преодолев стенку - бум, присоединить пожарные рукава к разветвлению, подать воду и поразить мишень (для младшей возрастной группы) или потушить с помощью огнетушителя горящий противень (для старшей возрастной группы). Быстрее всех в этом виде состязаний оказались псковичи.

Торжественную церемонию награждения победителей провел начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов. Он поздравил всех участников с завершением увлекательных и запоминающихся состязаний и отметил, что все команды показали достойную подготовку и по-настоящему честно бились за победу.

В церемонии награждения также приняли участие председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов и другие официальные лица, победителям и призерам вручили кубки, грамоты и ценные подарки.

Организаторы поблагодарили все команды за участие в соревнованиях и волю к победе, а также пожелали командам-победителям достойно выступить на Всероссийских соревнованиях.

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