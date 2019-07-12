Банк России предложил отложить реформу пенсионных накоплений

17:29, 12 июля 2019, ПАИ

Центробанк России настаивает на переносе публичного обсуждения законопроекта о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщает РБК.

По информации издания, Банк России не поддерживает пункт о добровольном присоединении граждан к программе, который разработало министерство финансов по требованию президента России Владимира Путина.

Концепция об ИПК была подготовлена в 2016 года. Данная модель предполагает, что вместо работодателя обязательные взносы на накопительную пенсию будет делать сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты.

Изначально планировалось, что граждан к системе будут подключать автоматически, а сама реформа должна была быть запущена с 1 января. Однако в правительстве по этому поводу возникли разногласия. К тому же глава государства позднее потребовал сделать систему полностью добровольной.