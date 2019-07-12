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Общество

Около 360 тысяч человек поучаствовали в различных мероприятиях в Пскове за полгода

За полгода в Пскове прошло более 400 общественно-политических, спортивных, культурно-зрелищных и религиозных мероприятий. В них приняли участие около 360 тысяч человек. Такая информация была озвучена на совещании в городском УМВД по итогам работы за первое полугодие, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

С докладом по итогам работы выступил начальник городской полиции Сергей Сурин, а после он вручил два благодарственных письма с ценными подарками представителю народной дружины и жителю Пскова, задержавшему пьяного водителя.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев поблагодарил правоохранителей за слаженные действия и профессионализм, проявленные во время городских культурно-массовых и спортивных мероприятий. Отдельно замглавы города выразил благодарность за обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в ходе 39-ых Международных Ганзейских дней в Пскове. Он отметил, что псковичам было важно не только провести праздник на высоком уровне, но и не допустить правонарушений. «Благодаря вашей безупречной работе это удалось. Надеюсь на продолжение тесного взаимодействия между городской властью и подразделениями полиции», - сказал замглавы Пскова.

Кроме того, Владимир Воробьев вручил наиболее отличившимся сотрудникам благодарственные письма от имени исполняющего полномочия главы города.

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