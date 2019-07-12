В Порховском районе прокуратура выявила нарушения в оплате труда руководителей образовательных учреждений

19:54, 12 июля 2019, ПАИ

Прокуратура Порховского района принимает меры по устранению нарушений законодательства об оплате труда педагогических работников. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, в ходе проверки установлено, что руководители образовательных учреждений района стимулирующих выплат не получают, оценка их деятельности с целью начисления иных выплат не проводится. Также не производится выплата премий и стимулирующих вознаграждений заместителям директоров и заведующим филиалов, в то время как они имеют право на данную выплату в особом порядке, в процентном соотношении от размера стимулирующих выплат, начисленных директору учреждения.

В соответствии со ст. 8 Закона Псковской области «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области», заработная плата руководителей муниципальных образовательных учреждений и их заместителей включает в себя: должностные оклады, компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты.

В этой связи прокуратурой района в адрес главы района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.