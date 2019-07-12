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Общество

Николай Киянец покинул пост директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»

Николай Киянец покинул должность директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» по собственному желанию. Об этом Псковскому агентству информации сообщил источник в руководстве предприятия.

Напомним, что Николай Киянец выиграл конкурс на замещение должности гендиректора госпредприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» в июне. Конкурс был объявлен ещё 19 апреля и состоялся 10 июня текущего года.

В сентябре 2018 года генеральный директор Псковпассажиравтотранса Александр Питиримов покинул свой пост. 13 сентября на должность исполняющего обязанности руководителя предприятия назначен Николай Киянец. До этого он более 20 лет проработал в компании «Мострансавто».

С приходом Николая Киянца на предприятии произошли некоторые перемены. Так, усилиями областной администрации и лично главы региона удалось погасить долги по заработной плате перед работниками. На маршрутах Пскове в общественном транспорте введена услуга оплаты банковскими картами.

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