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Общество

В Госдуме предлагают увеличить срок льготной оплаты штрафов ГИБДД

Срок льготной оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения предлагается увеличить с 20 до 30 дней. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты ЛДПР, передаёт РИА Новости.

Сейчас, согласно действующему Кодексу об административных правонарушениях, штраф за большинство нарушений ПДД, не представляющих серьёзную опасность, можно оплатить с 50-процентной скидкой. Законом также установлен срок, когда это можно сделать, — не позднее 20 дней со дня вынесения постановления.

По мнению авторов инициативы, этот срок является недостаточным «вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в её работе». Поэтому депутаты предлагают законодательно увеличить его до 30 дней. Хотя у автовладельцев и так есть право обратиться за восстановлением пропущенного не по их вине срока уплаты штрафа и в дальнейшем оплатить его скидкой. Соответствующая норма закреплена в КоАП.

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