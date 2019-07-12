Сотрудники псковского УФСИН приняли участие в праздничном мероприятии в Себежском районе

22:16, 12 июля 2019, ПАИ

По случаю 75-летия со дня освобождения Себежского района от немецко-фашистских захватчиков в поселке Идрица состоялись торжественные мероприятия с участием представителей администраций Псковской области, Себежского района, почетных гостей праздника, парадных расчетов сотрудников исправительных учреждений №6 и №3 УФСИН России по Псковской области, военнослужащих и юнармейцев. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Церемония открытия началась с поздравительных слов заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой в адрес жителей Идрицы с 75-летием со дня освобождения. После чего был зажжен Вечный огонь у памятной стелы и поднята копия знамени Победы на 18-метровом флагштоке.

Из поздравительного письма губернатора Псковской области жителям поселка: «Сегодня мы благодарим каждого бойца, который внес свой вклад в освобождение поселка 75 лет назад и каждого жителя, который участвовал в восстановлении и развитии Идрицы. Мы сделаем все, чтобы их военный и трудовой подвиг навсегда остался в сердцах и памяти наших соотечественников».

Далее юнармейцы развернули флаги Российской Федерации, знамя Российской Ассоциации Героев и копию Знамени Победы, а затем ребята в рядах парадного расчета военнослужащих, сотрудников исправительных учреждения №6 и №3 регионального УФСИН, прошли по улицам поселка к памятнику Воину-освободителю в центре Идрицы, где участниками митинга были возложены цветы и венки.

Продолжились памятные мероприятия у бюста Героя Советского Союза, гвардии лейтенанта Евгения Михайлова, который в марте 1944 года подбил своим самолетом железнодорожный состав с горючим, стоявший на захваченной станции Идрица немецкими подразделениями. В память о герое прошла минута молчания.