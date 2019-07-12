Два года тюрьмы грозит порховичу за избиение прохожего

08:59, 13 июля 2019, ПАИ

Житель Порховского района может сесть в тюрьму на два года за избиение прохожего, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Порховского района.

Установлено, что инцидент произошёл 1 января около 5:00 у здания Порховского социально-культурного комплекса. Обвиняемый в нетрезвом состоянии подошел к потерпевшему и ударил его кулаком по лицу. В результате у потерпевшего образовались телесные повреждения, что является легким вредом здоровью.

Уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенное из хулиганских побуждений) направлено в мировой суд судебного участка № 23 Порховского района для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.