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Два года тюрьмы грозит порховичу за избиение прохожего

Житель Порховского района может сесть в тюрьму на два года за избиение прохожего, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Порховского района.

Установлено, что инцидент произошёл 1 января около 5:00 у здания Порховского социально-культурного комплекса. Обвиняемый в нетрезвом состоянии подошел к потерпевшему и ударил его кулаком по лицу. В результате у потерпевшего образовались телесные повреждения, что является легким вредом здоровью.

Уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенное из хулиганских побуждений) направлено в мировой суд судебного участка № 23 Порховского района для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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