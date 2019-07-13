Церемония открытия VI фестиваля «Изборская крепость» пройдёт 13 июля

10:26, 13 июля 2019, ПАИ

Торжественная церемония открытия VI фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдёт сегодня, 13 июля, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

В этот день в Изборске запланирован целый ряд мероприятий. В 11:00 в палаточном городке на территории «Нескучного садика» начнут работу творческие мастерские: жюри будет прослушивать конкурсантов и отбирать участников на конкурсный концерт фестиваля. Также здесь с 11:00 до 14:30 пройдут мастер-классы по исполнительскому мастерству, поэзии и аккомпанементу от поэтов, авторов и исполнителей.

На фестивальной сцене в «Нескучном садике» с 13:00 до 15:00 зрители увидят сольные концерты приглашенных гостей, лауреатов и дипломантов прошлых фестивалей, клубов авторской песни, членов оргкомитета, а официальное открытие фестиваля состоится в 15:00.

С 15:15 до 17:00 будет проходить конкурсный концерт, а с 17:00 до 19:30 – сольные выступления членов жюри и гостей фестиваля.

В 20:00 для тех, кто планирует ночевать в Пскове, будет организован трансфер. Автобус отправится от музейной площади (перед входом в крепость, около Кафе «Блинная»).

Те, кто останутся в Изборске, с 21:00 до 23:00 в палаточном городке смогут поиграть на гитаре и попеть песни у костра.