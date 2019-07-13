Американский переводчик стихов Пушкина получил российский паспорт

11:42, 13 июля 2019, ПАИ

Российский паспорт вручили американскому литературу Джулиану Генри, который является переводчиком произведений российского поэта Александра Пушкина на английский язык, пишет газета «Известия».

Российский паспорт Джулиану Генри вручил министр культуры Владимир Мединский. Он напомнил, что ровно месяц назад президент России Владимир Путин подписал указ о принятии Джулиана Генри в гражданство России. «Это символично, поскольку это произошло буквально через несколько дней после вашего дня рождения и 220-летия со дня рождения Пушкина — и в мире вы известны, прежде всего, как замечательный переводчик, наверное, лучший переводчик его произведений на английский язык», — сказал министр.

Джулиан Генри отметил, что счастлив стать гражданином России и чувствует творческое вдохновение и энергию, находясь здесь.