0
12:52
Правительство РФ одобрило увеличение детских пособий
11:19
Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» проходит в Выбутах
09:48
Россияне не готовы отказаться от мороженого
21:33
В Пскове в преддверии Дня Почты работники почтовой связи рассказали о специфике своей работы
20:10
Николай Киянец покинул пост директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
18:06
Программа Дней города Пскова - 2019: Что будет, где и во сколько
16:14
Почти 300 литров алкоголя изъяли полицейские в «наливайках» Пскова
Еще новости
Общество

Американский переводчик стихов Пушкина получил российский паспорт

Фото: Минкультуры России

Российский паспорт вручили американскому литературу Джулиану Генри, который является переводчиком произведений российского поэта Александра Пушкина на английский язык, пишет газета «Известия».

Российский паспорт Джулиану Генри вручил министр культуры Владимир Мединский. Он напомнил, что ровно месяц назад президент России Владимир Путин подписал указ о принятии Джулиана Генри в гражданство России. «Это символично, поскольку это произошло буквально через несколько дней после вашего дня рождения и 220-летия со дня рождения Пушкина — и в мире вы известны, прежде всего, как замечательный переводчик, наверное, лучший переводчик его произведений на английский язык», — сказал министр.

Джулиан Генри отметил, что счастлив стать гражданином России и чувствует творческое вдохновение и энергию, находясь здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Правительство РФ одобрило увеличение детских пособий
13 июля 2019
Правительство РФ одобрило увеличение детских пособий
Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» проходит в Выбутах
13 июля 2019
Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» проходит в Выбутах
Россияне не готовы отказаться от мороженого
13 июля 2019
Россияне не готовы отказаться от мороженого
В Пскове в преддверии Дня Почты работники почтовой связи рассказали о специфике своей работы
12 июля 2019
В Пскове в преддверии Дня Почты работники почтовой связи рассказали о специфике своей работы
Николай Киянец покинул пост директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
12 июля 2019
Николай Киянец покинул пост директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
Программа Дней города Пскова - 2019: Что будет, где и во сколько
12 июля 2019
Программа Дней города Пскова - 2019: Что будет, где и во сколько
Почти 300 литров алкоголя изъяли полицейские в «наливайках» Пскова
12 июля 2019
Почти 300 литров алкоголя изъяли полицейские в «наливайках» Пскова
Первые свадьбы состоялись в обновлённом Дворце бракосочетания в Пскове
12 июля 2019
Первые свадьбы состоялись в обновлённом Дворце бракосочетания в Пскове

Идет загрузка...