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Общество

Девять мин времён Великой Отечественной войны обезвредили в Пушкиногорском районе

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.

В Пушкиногорском районе сотрудники ОМОНа обезвредили девять минометных мин времён Великой Отечественной войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.

Поисковой отряд обнаружил в Пушкиногорском районе снаряды и обратился в правоохранительные органы. На место находки прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.

Специалисты обследовали боеприпасы и установили, что перед ними девять минометных мин времён Великой Отечественной войны калибром 82 миллиметра со следами коррозии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.

Так как мины представляли опасность для жизни и здоровья граждан, саперы вывезли боеприпасы в безопасное место и уничтожили их накладным зарядом.

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