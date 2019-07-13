Девять мин времён Великой Отечественной войны обезвредили в Пушкиногорском районе

12:06, 13 июля 2019, ПАИ

В Пушкиногорском районе сотрудники ОМОНа обезвредили девять минометных мин времён Великой Отечественной войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Поисковой отряд обнаружил в Пушкиногорском районе снаряды и обратился в правоохранительные органы. На место находки прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Псковской области.

Специалисты обследовали боеприпасы и установили, что перед ними девять минометных мин времён Великой Отечественной войны калибром 82 миллиметра со следами коррозии.

Так как мины представляли опасность для жизни и здоровья граждан, саперы вывезли боеприпасы в безопасное место и уничтожили их накладным зарядом.