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Пропавшего в октябре жителя Печорского района ищут полицейские

В Печорском районе полицейские продолжают устанавливать местонахождение 46-летнего Сергея Пашковского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, этот житель деревни Замошье Лавровской волости Печорского района 24 октября ушел из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Ранее он проживал в Санкт-Петербурге.

Разыскиваемый ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в куртку цвета хаки.

Полиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении Сергея Пашковского, обратиться в МО МВД России «Печорский» по телефонам: 8(811-48) 2-33-19 или 02.

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