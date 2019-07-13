Правительство РФ одобрило увеличение детских пособий

12:52, 13 июля 2019, ПАИ

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, предусматривающий повышение выплат на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Речь идет о пособиях на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет. С 1 января 2020 года они будут равняться прожиточному минимуму в регионе.

В конце июня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что такие выплаты будут ежемесячно составлять около десяти тысяч рублей на одного ребенка, вместо сегодняшних 50 рублей.