Псковские полицейские выиграли легкоатлетическую эстафету на Северном Кавказе
Сотрудники сводного отряда полиции УМВД России по Псковской области заняли первое место в служебно-прикладной легкоатлетической эстафете среди структурных подразделений временной оперативной группировки МВД России, дислоцирующихся в Дагестане.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, псковским полицейским был вручен диплом первой степени.
Сотрудники сводного отряда полиции УМВД России по Псковской области сейчас находятся в полугодовой служебной командировке на Северном Кавказе. По мнению руководства МВД, чтобы достойно выполнять служебные обязанности, полицейским необходимо всегда быть в хорошей физической форме, а поддерживать её помогают подобные мероприятия, как прошедшая легкоатлетическая эстафета.