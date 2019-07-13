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Общество

Псковские полицейские выиграли легкоатлетическую эстафету на Северном Кавказе

Сотрудники сводного отряда полиции УМВД России по Псковской области заняли первое место в служебно-прикладной легкоатлетической эстафете среди структурных подразделений временной оперативной группировки МВД России, дислоцирующихся в Дагестане.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, псковским полицейским был вручен диплом первой степени.

Сотрудники сводного отряда полиции УМВД России по Псковской области сейчас находятся в полугодовой служебной командировке на Северном Кавказе. По мнению руководства МВД, чтобы достойно выполнять служебные обязанности, полицейским необходимо всегда быть в хорошей физической форме, а поддерживать её помогают подобные мероприятия, как прошедшая легкоатлетическая эстафета.

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