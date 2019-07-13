В Псковском районе ищут очевидцев ДТП, в котором пострадали двое пассажиров

14:04, 13 июля 2019, ПАИ

В Псковском районе ищут очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали двое пассажиров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 9 мая около 11:00 в деревне Голубово. 38-летний водитель в нетрезвом состоянии ехал на автомобиле ВАЗ-21101. У дома №1в в Хвойном проезде он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадали два пассажира – 78-летний мужчина и 79-летняя женщина. Пострадавшие были госпитализированы в больницу.

Полиция просит свидетелей данного ДТП обратиться в органы предварительного следствия по телефонам: 8(8112) 593-327, 676-872, 8-953-234-46-17, либо по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №26.