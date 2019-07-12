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Сумку с телефоном, документами и деньгами отобрал великолучанин у прохожей

В Великих Луках безработный 23-летний житель Великолукского района открыто похитил у женщины сумку с телефоном, документами и деньгами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла 12 июля на улице Герцена. Молодой человек подошёл к женщине и вырвал из её рук сумку. В ней находились документы, пропуск на работу, мобильный телефон и кошелек, в котором были около 4 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка по «горячим следам» установили и задержали подозреваемого в совершении грабежа. Выяснилось, что молодой человек ранее уже был неоднократно судим за аналогичные преступления. Полицейские изъяли у него похищенное, проводится расследование.

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