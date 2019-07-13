Правительство РФ утвердило график праздников и выходных в 2020 году

16:13, 13 июля 2019, ПАИ

Правительство России утвердило график выходных и праздничных дней в 2020 году. В частности, кабинет министров одобрил предложения по переносу нерабочих дней, сообщает ТАСС.

Так согласно решению правительства 4 и 5 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесены на 4 и 5 мая соответственно.

Правительство также опубликовало календарь, где отмечено, в какие дни жители России будут отдыхать в 2020 году. Так россияне будут отдыхать в Новый год с 1 по 8 января, в День защитника Отечества - с 22 по 24 февраля, в Международный женский день - с 7 по 9 марта, в майские праздники - с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, в День России с 12 по 14 июня и 4 ноября в честь Дня народного единства.