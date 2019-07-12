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Псковские параспортсмены участвуют в спартакиаде в Йошкар-Оле

Фото: газета «Марийская правда».

Параспортсмены из Псковской области принимают участие в III всероссийской летней спартакиаде инвалидов, которая проходит в Йошкар-Оле, пишет газета «Марийская правда».

13 июля состоялись официальные тренировки команд. На одной из них представитель делегации Псковской области по легкой атлетике среди глухонемых Зиля Мажухина отметила, что псковичи участвуют на таких соревнованиях в первый раз. «Раньше ребята участвовали только в областных турнирах. Для спартакиады проходил отбор, по итогам которого были выбраны лучшие, и они сейчас приехали сюда», - пояснила она и добавила, что ребята постараются показать хорошие результаты.

Торжественное открытие летней спартакиады инвалидов состоится 14 июля. В течение семи дней участники в возрасте от 14 до 18 лет будут соревноваться по семи дисциплинам: бочча, голбол, настольный теннис, легкая атлетика, плавание, дзюдо и футбол ЦП. Будут разыграны 574 комплекта медалей и дипломов, 20 командных кубков по спортивным дисциплинам и 3 общекомандных кубка.

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