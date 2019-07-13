Минимальная зарплата может вырасти в России в 2020 году

18:20, 13 июля 2019, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект приказа о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Изменения коснутся почти четырёх миллионов россиян, пишет «Российская газета».

Согласно документу в 2020 году МРОТ могут повысить почти на 850 рублей — до 12 тысяч 130. Проект приказа находится на стадии общественного обсуждения. После того как оно завершится, документ будет либо подписан, либо скорректирован.

В этом году размер МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей. Он был повышен по сравнению с 2018 годом на 117 рублей.