Пропавших в гдовском лесу подростков нашли полицейские

21:03, 13 июля 2019, ПАИ

Гдовские полицейские нашли пропавших в лесу подростков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 13 июля трое подростков 14-16 лет из интерната в деревне Ямм Гдовского района отправились в лес за грибами, но не вернулись в социальное учреждение к обеду. Работники интерната не смогли дозвониться до подростков, так как их мобильные телефоны были выключены, поэтому обратились за помощью в полицию.

На поиски отправился личный состав ОМВД России по Гдовскому району. На помощь к коллегам из областного УМВД выдвинулись специалист-кинолог со служебно-розыскной собакой и сотрудники уголовного розыска. Поисковики пешком прошли ближайшие лесные массивы. «Благодаря слаженным усилиям полиции, МЧС и помощи местных жителей в течение нескольких часов пропавшие были найдены», - отметили в УМВД.

Дети пояснили полицейским, что заблудились в лесу и не смогли самостоятельно найти дорогу обратно в интернат. Стражи порядка передали детей законным представителям.